Петр Качуро: «У вратаря Павлюченко были ошибки, которые подвели брестское «Динамо». У меня сразу вопрос к тренеру: почему не играет Гутор?»

Футбольный специалист Петр Качуро задался вопросом, почему в матче квалификации Лиги Европы с «Атромитосом» тренерский штаб брестского «Динамо» сделал выбор в пользу молодого вратаря Павла Павлюченко.

Петр Качуро: У вратаря Павлюченко было видно и волнение, и ошибки. Это подвело команду в игре с «Атромитосом». У меня сразу вопрос к тренеру: а почему тогда играет этот голкипер, а не Гутор? Я больше чем уверен, что это все идет от ситуации, которая произошла до этого. Кого убрали и так далее. Футболисты были против этой ситуации и вот эти вот наказания.

Николай Ходасевич: Петр Петрович, ротация на вратарской позиции идет на протяжении чемпионата. Но хорошо, что вы хотите заиграть Павла Павлюченко. Дай бог, чтобы у него состоялась карьера и все было хорошо. Но когда приходит еврокубковый матч и у тебя в распоряжении полноценнейший Александр Гутор!

Петр Качуро: Все-таки поопытней голкипер. И где-то он бы спокойнее сыграл. А молодому голкиперу давать где-то послабее соперника, – сказал Качуро в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5» .