СМИ сообщили об инсульте у Александра Лукашенко. Его пресс-секретарь назвала это «бредом»

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала сообщения в ряде СМИ о том, что у Александра Лукашенко случился инсульт и он госпитализирован.

«Могу ответить на это только словом «бред», – сказала Эйсмонт в комментарии ТАСС .

Как отмечает nn.by , впервые информация о госпитализации появилась на телеграмм-канале «Незыгарь», который принадлежит гендиректору агентства ТАСС Сергею Михайлову.

«В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии», — было написано в сообщении, опубликованном утром 30 июля.

Позднее новость дал малоизвестный украинский сайт «Деловая столица», который сослался на свои источники в журналистских кругах Беларуси. По информации tut.by , поводом для таких слухов стало то, что руководитель страны отказался от посещения ранее запланированных мероприятий. Например, его ожидали 24 июля на открытии чемпионата мира по вертолетному спорту, но Лукашенко на нем не появился. 27 июля он должен был посетить Гомель, но также не приехал.

После 28 июля Лукашенко не появлялся публично и на телевидении. Отметим, что не показали его и в вечерних новостях 30 июля, уже после того, как распространилась информация о возможной госпитализации. На сайте президента сообщается о том, что 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля состоялась его встреча с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином.

Напомним, что Александр Лукашенко с 1997-го года возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси.