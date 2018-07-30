|
СМИ сообщили об инсульте у Александра Лукашенко. Его пресс-секретарь назвала это «бредом»
31.07.2018 00:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала сообщения в ряде СМИ о том, что у Александра Лукашенко случился инсульт и он госпитализирован.
«Могу ответить на это только словом «бред», – сказала Эйсмонт в комментарии
Как отмечает
«В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии», — было написано в сообщении, опубликованном утром 30 июля.
Позднее новость дал малоизвестный украинский сайт «Деловая столица», который сослался на свои источники в журналистских кругах Беларуси. По
После 28 июля Лукашенко не появлялся публично и на телевидении. Отметим, что не показали его и в вечерних новостях 30 июля, уже после того, как распространилась информация о возможной госпитализации. На
Напомним, что Александр Лукашенко с 1997-го года возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала сообщения в ряде СМИ о том, что у Александра Лукашенко случился инсульт и он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)