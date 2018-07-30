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«Прессбол»: «Днепр» провел переговоры с Журавелем и Скоробогатько
31.07.2018 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
По-прежнему ведутся поиски наставника для могилевского «Днепра» на смену Вячеславу Левчуку и и.о. главного тренера Евгению Капову.
По сведениям «Прессбола», переговоры с Андреем Скоробогатько и Владимиром Журавлем к успеху не привели.
В настоящее время Скоробогатько является помощником Георгия Кондратьева в «Белшине», а Владимир Журавель сейчас остается без клуба после ухода из карагандинского «Шахтера».
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По-прежнему ведутся поиски наставника для могилевского «Днепра» на смену Вячеславу Левчуку и и.о.
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