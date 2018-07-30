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Анна Бонд: «Когда после полумарафона в Мадриде подняла бело-красно-белый флаг, «змагары» так и не поняли, любить меня или чмырить»

31.07.2018 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущая Анна Бонд рассказала, почему подняла бело-красно-белый после мадридского полумарафона.

- Почему подняли бело-красно-белый после Мадрида, но не сделали этого после Босфора?

– Мне было все равно, какой флаг поднимать. В Мадриде мы забыли красно-зеленый в гостинице, а там как раз шли люди с нашим флагом. Какая разница? Это же тоже наш флаг, наша история. Тогда поднялось столько хайпа вокруг этого. «Змагары» писали негативные комментарии. Они так и не поняли, любить меня или чмырить.

– Болельщик Венгерский выбежал на поле «Борисов-Арены» с БЧБ, за что вы его раскритиковали. Свое мнение не изменили?

– Нет. Он идиот. Не могу принять его поступок. Ради чего выбегать на поле в разгар напряженной игры? Кретин какой-то. Всем же сразу сказали, что будет штраф в тысячах евро. Думаете, меня не предупреждали, когда я хайп ловила на игре БАТЭ с Барселоной? – сказала Бонд.

«Милевский – хулиган, люблю таких. В Борисове все ребята скромные». Анна Бонд – про ЗОЖ и БАТЭ

 
 
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Ведущая Анна Бонд рассказала, почему подняла бело-красно-белый после мадридского полумарафона.
 
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