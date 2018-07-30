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Марадона о селекции брестского «Динамо»: «У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы»
31.07.2018 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что готов тратить деньги на покупку игроков в команду.
«Я должен видеть, как игроки принимают меня. Я подписал Кампестрини. У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в «Динамо».
«Динамо» хочет выступать в Лиге чемпионов. Это меня привлекло больше всего. Они предложили мне 3-летний контракт, от которого я не мог отказаться», – сказал Марадона.
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Президент брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что готов тратить деньги на покупку игроков в команду.
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