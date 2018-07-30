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Галович о президенте Хорватии: «Понравилась, да? Она просто супер!»

31.07.2018 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хорватский защитник минского «Динамо» Нино Галович поделился мнением о президенте своей страны.

— Еще одно сильное впечатление от хорватов — ваша президент Колинда Грабар-Китарович.

— Понравилась, да? Она просто супер! Не могу говорить о ее работе, так как не разбираюсь в политике, но на чемпионате мира Колинда здорово себя показала. Была очень позитивной, проявляла эмоции. Важно, что оставалась рядом с болельщиками и командой, поздравляла и поддерживала в каждой игре.

— Ты голосовал за нее?

— Нет. Если честно, я вообще ни разу не участвовал в голосовании. Почему? Стараюсь не обращать внимания на политику. К тому же давно не живу в Хорватии и не могу следить, как меняется там жизнь. Со стороны однозначного мнения не построишь. А люди разное говорят — пятьдесят на пятьдесят, – сказал Галович.

 
 
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Хорватский защитник минского «Динамо» Нино Галович поделился мнением о президенте своей страны.
 
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