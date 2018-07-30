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Зыгмантович о зарплатах в «Рухе»: «Без комментариев. Мы чужие деньги не считаем»

31.07.2018 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Руха» Андрей Зыгмантович не стал комментировать слухи о высоких зарплатах в команде.

— А «Рух» стремится в Д2 и готовит игроков для брестского «Динамо»?

— Все поэтапно: сначала — первая лига, потом — новые цели.

— Вы можете быть довольным итогами первого круга.

— Буду доволен, когда вопрос выхода в первую лигу решится математически. Пока чемпионат продолжается.

— Ходят упорные разговоры о баснословных для Д3 зарплатах футболистов «Руха» — до тысячи долларов...

— Без комментариев... Мы чужие деньги не считаем, – сказал Зыгмантович.

Напомним, «Рух» является фарм-клубом брестского «Динамо». После 14 туров команда возглавляет таблицу второй лиги.

 
 
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Главный тренер брестского «Руха» Андрей Зыгмантович не стал комментировать слухи о высоких зарплатах в команде.
 
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