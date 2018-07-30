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Зыгмантович о зарплатах в «Рухе»: «Без комментариев. Мы чужие деньги не считаем»
31.07.2018 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Руха» Андрей Зыгмантович не стал комментировать слухи о высоких зарплатах в команде.
— А «Рух» стремится в Д2 и готовит игроков для брестского «Динамо»?
— Все поэтапно: сначала — первая лига, потом — новые цели.
— Вы можете быть довольным итогами первого круга.
— Буду доволен, когда вопрос выхода в первую лигу решится математически. Пока чемпионат продолжается.
— Ходят упорные разговоры о баснословных для Д3 зарплатах футболистов «Руха» — до тысячи долларов...
— Без комментариев... Мы чужие деньги не считаем, – сказал Зыгмантович.
Напомним, «Рух» является фарм-клубом брестского «Динамо». После 14 туров команда возглавляет таблицу второй лиги.
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Главный тренер брестского «Руха» Андрей Зыгмантович не стал комментировать слухи о высоких зарплатах в команде.
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