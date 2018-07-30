Андрей Богданович: «В профессии депутата себя не вижу»

Белорусский гребец Андрей Богданович признался, что не собирается становиться депутатом как брат.

— Твой брат пошел в депутаты, отлично использовав свои заслуги в спорте.

— Да, набрал на выборах в округе 93 процента голосов.

— Еще один хороший пример.

— Неплохой. Но в этой профессии себя не вижу. Саше нравится общаться, он любитель многочисленных тусовок. Мне не нравится быть в центре внимания. Хотя...

Он по Осиповичскому округу пошел, а я могу по Бобруйскому. Это если чисто теоретически рассуждать, конечно. (Улыбается.)

- Твой брат, кажется, неплохо чувствует себя в роли парламентария.

— Не знаю... Если выбирать между двумя этими профессиями, то я предпочел бы гонять молодых по озеру. Политика — такая штука. Очень часто люди обещают то, что выполнить не в силах. Далеко ходить не буду. Простой пример. Просили что-то сделать с гребной базой в Бобруйске. По сути, это просто сарай с печным отоплением. Хотя оттуда вышел Виктор Ренейский, который побеждал на Олимпиаде, и мы с братом тоже. Два олимпийских золота и одно серебро, первые места на чемпионатах мира и Европы — неужели этого мало, чтобы вдохнуть жизнь в какой-то несчастный сарай?

Многого ведь не нужно. Постройте самое элементарное — помещение, в котором будут раздевалка с душем, эллинг для лодок... Никто ведь не просит возводить что-то грандиозное, как в Заславле или Бресте.

Хочу, чтобы родители могли привести своих детей на тренировки и быть за них спокойными. Уверенными, что те тренируются в нормальных условиях. Чтобы тепло там было. Это нормально для XXI века, потому что никому не хочу такой судьбы, как у нас. Когда приходишь в холодную раздевалку, там же переодеваешься и в сырых вещах идешь на воду — в конце осени!

Мы просили сделать вместо печного хотя бы паровое отопление. «Зачем, ребята, мы вам все новое соорудим». Сколько лет прошло с тех обещаний? Десять точно, – сказал Андрей Богданович.