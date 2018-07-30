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Марадона вновь заявил об интересе к 38-летнему аргентинскому вратарю Кампестрини

31.07.2018 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что согласовал переход 38-летнего аргентинского вратаря Кристиана Кампестрини в белорусский клуб.

Напомним, ранее Марадона заявлял, что подписал контракт с Кампестрини. Позже Алексей Шпилевский опроверг эту информацию.

Кампестрини – воспитанник клуба «Росарио Сентраль» Ранее голкипер выступал за парагвайские и аргентинские клубы.

В 2009-м году голкипер в товарищеском матче против сборной Панамы дебютировал за сборную Аргентины. Тогда команду возглавлял Диего Марадона

 
 
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Президент брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что согласовал переход 38-летнего аргентинского вратаря Кристиана Кампестрини в белорусский клуб.
 
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