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БАТЭ отправился в Финляндию на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

31.07.2018 12:09 — Новости Спорта | БT  
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Матч ХИК - БАТЭ пройдет в среду, начало в 19:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Первая встреча завершилась вничью, 0:0.
 
 
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В среду лучшая команда страны сыграет против ХИКа. Возможно появление на поле давно не игравших из-за травм нападающего Гордейчука и защитника Волкова. Матч ХИК -...
 
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