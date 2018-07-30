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БАТЭ отправился в Финляндию на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
31.07.2018 12:09 — Новости Спорта | БT
Матч ХИК - БАТЭ пройдет в среду, начало в 19:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Первая встреча завершилась вничью, 0:0.
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