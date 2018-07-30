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Национальный стадион для пляжного футбола открылся в Минске

31.07.2018 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Национальный стадион для пляжного футбола открылся сегодня в Минске на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский».

В торжественной церемонии приняли участие представители Минспорта, фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», АБФФ и федерации пляжного футбола Беларуси.

Требования к стадиону согласовывались с Международной федерацией пляжного футбола, были учтены все замечания и пожелания, отметил глава ФПФБ Алексей Сычев.

Строительство началось в июне нынешнего года. Трибуны стадиона вмещают 1,5 тыс. зрителей.

С 3 по 5 августа в Минске впервые пройдет этап Евролиги. Соперниками белорусской сборной будут команды Турции (3 августа), Польши (4 августа) и Италии (5 августа).

На первом этапе Евролиги в Баку белорусы выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), уступили Португалии (2:3).

В общем зачете Евролиги сборная Беларуси занимает сейчас 6-е место, набрав 6 очков.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный стадион для пляжного футбола открылся сегодня в Минске на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский».
 
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