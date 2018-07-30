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ЧЕ-2018 (U-18). Дивизион B. Беларусь уступила Португалии
31.07.2018 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси U-18 провела четвертый матч на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы U-18
Дивизион B
Cкопье, Македония
Группа A
Беларусь – Португалия 64:70 (19:10, 11:24, 19:20, 15:16)
Положение команд в группе A: Беларусь – 3-1, Португалия – 3-1, Румыния – 2-1, Польша – 1-2, Норвегия – 1-2, Швейцария – 0-3.
В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из группы. В элитный дивизион ЧЕ выйдут команды, которые займут на турнире 1-3 места.
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Сборная Беларуси U-18 провела четвертый матч на чемпионате Европы.
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