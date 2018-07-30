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Файков возглавил «Динамо-Молодечно»
31.07.2018 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Юрий Файков возглавил «Динамо-Молодечно», сообщает
Последние годы он плодотворно работал в институте национальных сборных Беларуси и возглавлял «U20» в экстарлиге.
Отметим, что экс-главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко на днях возглавил молодежную сборную Беларуси.
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Белорусский специалист Юрий Файков возглавил «Динамо-Молодечно», сообщает http://belarushockey.com/rb/news_list/news213906/.
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