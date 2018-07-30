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Карницкий перешел в румынский клуб «Шепши»
31.07.2018 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Карницкий стал игроком румынского клуба «Шепши».
Срок действия контракта составляет один год, сообщает
Напомним, ранее 29-летний хавбек выступал за российский «Тосно». Однако команда из-за финансовых проблем прекратила существование.
Чемпионат Румынии начался 20 июля. В активе «Шепши» – одна победа и одно поражение.
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Белорусский полузащитник Александр Карницкий стал игроком румынского клуба «Шепши».
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