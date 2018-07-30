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Николай Шпилевский: «У Алексея были очень серьезные предложения из Германии, но он вошел в проект брестского «Динамо» и живет этим»
31.07.2018 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский агент Николай Шпилевский рассказал о своем отношении к тому, что его сын 30-летний Алексей возглавил брестское «Динамо».
«О
Для Алексея это тоже огромный аванс со стороны боссов клуба. Это у него очень серьезный шаг в жизни. Но я еще раз повторю, что у Алексея были очень серьезные предложения по Германии. Но, возможно, с боссами клуба у него состоялся очень серьезный разговор, и он вошел в проект «Динамо» Брест. Надеюсь, что он рад этому всему. Судя по его эмоциям и всему. Он не играет, он этим живет», – сказал Шпилевский в эфире программы «Спорт кадр» на
Напомним, в ноябре 2016 года на Tribuna.com
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Николай Шпилевский: «У Алексея были очень серьезные предложения из Германии, но он вошел в проект брестского «Динамо» и живет этим»
Известный белорусский агент Николай Шпилевский рассказал о своем отношении к тому, что его сын 30-летний Алексей возглавил брестское «Динамо».
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