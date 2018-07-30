Николай Шпилевский: «У Алексея были очень серьезные предложения из Германии, но он вошел в проект брестского «Динамо» и живет этим»

Известный белорусский агент Николай Шпилевский рассказал о своем отношении к тому, что его сын 30-летний Алексей возглавил брестское «Динамо».

«О переходе моего сына в «Динамо» Брест я узнал из прессы. И параллельно с уведомлением из команды «Динамо», что я никакого отношения не имею и как агент вычеркнут из листа. Хозяева клуба – люди серьезные. Поэтому эти правила игры были мной восприняты адекватно. В Европе это нормальная ситуация. Поэтому я являюсь отцом своего сына и фанатом клуба. Но как фанат и не более.

Для Алексея это тоже огромный аванс со стороны боссов клуба. Это у него очень серьезный шаг в жизни. Но я еще раз повторю, что у Алексея были очень серьезные предложения по Германии. Но, возможно, с боссами клуба у него состоялся очень серьезный разговор, и он вошел в проект «Динамо» Брест. Надеюсь, что он рад этому всему. Судя по его эмоциям и всему. Он не играет, он этим живет», – сказал Шпилевский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

Напомним, в ноябре 2016 года на Tribuna.com вышел материал о работе Алексея Шпилевского в структуре «РБ Лейпциг».

Алексей Шпилевский: «В Германии всего добивался сам – меня воспринимали как Алексея Шпилевского, а не сына Николая»