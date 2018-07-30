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Виктор Гончаренко: «Мы провели две игры с 40 тысячами зрителей. Это такая же аура, как в Лиге чемпионов»
31.07.2018 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями по итогам матча 1-го тура чемпионата России против
«Две игры мы провели с 40 тысячами зрителей. Это то, что мы должны сохранить. Для молодых это колоссальный опыт.
Это такая же аура, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
А игра вначале была немного зажата, но потом «Крылья» начали давить.
У нас должны быть более нестандартные действия на поле. Мы ожидали такой игры.
Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия, которые нужны.
Нельзя не отметить уровень старания и желания молодых игроков. А трансферное окно еще открыто, все может быть.
Что касается игры Чалова, шажочки маленькие в своем развитии он все-таки делает – во взаимодействии с защитой, полузащитой.
Что касается весны и осени, это неправильное сравнение, раньше был другой состав», – заявил Гончаренко.
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Виктор Гончаренко: «Мы провели две игры с 40 тысячами зрителей. Это такая же аура, как в Лиге чемпионов»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями по итогам матча 1-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).
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