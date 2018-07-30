Виктор Гончаренко: «Мы провели две игры с 40 тысячами зрителей. Это такая же аура, как в Лиге чемпионов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями по итогам матча 1-го тура чемпионата России против (0:0).

«Две игры мы провели с 40 тысячами зрителей. Это то, что мы должны сохранить. Для молодых это колоссальный опыт.

Это такая же аура, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

А игра вначале была немного зажата, но потом «Крылья» начали давить.

У нас должны быть более нестандартные действия на поле. Мы ожидали такой игры.

Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия, которые нужны.

Нельзя не отметить уровень старания и желания молодых игроков. А трансферное окно еще открыто, все может быть.

Что касается игры Чалова, шажочки маленькие в своем развитии он все-таки делает – во взаимодействии с защитой, полузащитой.

Что касается весны и осени, это неправильное сравнение, раньше был другой состав», – заявил Гончаренко.