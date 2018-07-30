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Вратарь Кампестрини: «Марадона сказал, что трансфер в «Динамо» сорвался. Я рыдал и требовал объяснений. А это была шутка»
31.07.2018 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Аргентинский вратарь Кристиан Кампестрини, который, как сообщалось, мог перейти в брестское «Динамо», рассказал о розыгрыше со стороны председателя правления клуба Диего Марадоны.
Пару дней назад Диего Марадона прислал мне аудиосообщение. Он сказал, что мой переход в «Динамо» сорвался. Я рыдал и требовал объяснений. Он только ответил: «Я был в курсе, что вратари идиоты. Но я и подумать не мог, что они настолько глупы». Я был шокирован. Он пошутил», – сказал Кампестрини.
Напомним, сегодня
Напомним, ранее Марадона заявлял, что подписал контракт с Кампестрини. Позже Алексей Шпилевский
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Вратарь Кампестрини: «Марадона сказал, что трансфер в «Динамо» сорвался. Я рыдал и требовал объяснений. А это была шутка»
Аргентинский вратарь Кристиан Кампестрини, который, как сообщалось, мог перейти в брестское «Динамо», рассказал о розыгрыше со стороны председателя правления...
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