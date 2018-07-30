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Алексей Шпилевский: «Савицкий – это талант, талант, талант и еще раз талант»

31.07.2018 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Алексей Шпилевский поделился мнением о полузащитнике Павле Савицком.

«Паша – это талант, талант, талант и еще раз талант. Но если он возьмется за голову, и, надеюсь, что он это сделал за последнюю неделю. Он индивидуально работал и понимал, что это его правильный путь. Мы видели первый тайм с «Атромитосом» и вообще всю игру. Насколько он себя показал. Но еще раз говорю, что нужно, чтобы он работал на длительном сроке дисциплинированно», – сказал Шпилевский в эфире программы «Спорт кадр».

Напомним, в матче Лиги Европы Савицкий оформил хет-трик, при этом исполнив пенальти в стиле Паненки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что футболист будет выставлен на трансфер. Однако позже клуб изменил свое решение и сохранил футболиста в составе.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Алексей Шпилевский поделился мнением о полузащитнике Павле Савицком.
 
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