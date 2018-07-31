Михаил Захаров: «Легионеры? Никто не поедет за такие деньги в экстралигу»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о том, почему тяжело сейчас клуб пригласить легионеров.

«Сегодня легионеров очень тяжело взять. Не та финансовая составляющая. Ну никто не поедет за такие деньги в экстралигу. Ну вы же знаете ситуацию. Мы как-то и не обращаем на это внимание. Есть и есть, нету – нету», – сказал Захаров в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

Напомним, ранее стало известно о том, что «Юность» и солигорский «Шахтер» стали фарм-клубами минского «Динамо».