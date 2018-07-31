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Михаил Захаров: «Легионеры? Никто не поедет за такие деньги в экстралигу»
31.07.2018 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о том, почему тяжело сейчас клуб пригласить легионеров.
«Сегодня легионеров очень тяжело взять. Не та финансовая составляющая. Ну никто не поедет за такие деньги в экстралигу. Ну вы же знаете ситуацию. Мы как-то и не обращаем на это внимание. Есть и есть, нету – нету», – сказал Захаров в эфире программы «Спорт кадр» на
Напомним, ранее стало известно о том, что «Юность» и солигорский «Шахтер» стали фарм-клубами минского «Динамо».
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о том, почему тяжело сейчас клуб пригласить легионеров.
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