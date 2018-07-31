|
Анри может возглавить сборную Египта
31.07.2018 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри может возглавить сборную Египта.
По информации talkSPORT, 40-летний специалист согласовал финансовые условия контракта с Федерацией футбола Египта.
Окончательное решение Анри примет после того, как египтяне представят план развития сборной.
На минувшем ЧМ-2018 французский специалист работал в качестве ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри может возглавить сборную Египта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)