Гольмак покинул пост главного тренера «ЮАС»

Главный тренер ФК «ЮАС» Владимир Гольмак покинул клуб.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Свирков.

«Футбольный клуб «ЮАС» благодарит Владимира Алексеевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – говорится в сообщении команды.

Напомним, Гольмак возглавил ЮАС в ноябре 2017 года. В таблице первой лиги текущего сезона «ЮАС» находится на седьмом месте, набрав 18 очков. 29 июля команда проиграла «Ислочи» (0:5) в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси.