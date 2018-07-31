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Гольмак покинул пост главного тренера «ЮАС»

31.07.2018 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ФК «ЮАС» Владимир Гольмак покинул клуб.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Свирков.

«Футбольный клуб «ЮАС» благодарит Владимира Алексеевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – говорится в сообщении команды.

Напомним, Гольмак возглавил ЮАС в ноябре 2017 года. В таблице первой лиги текущего сезона «ЮАС» находится на седьмом месте, набрав 18 очков. 29 июля команда проиграла «Ислочи» (0:5) в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси.

 
 
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Главный тренер ФК «ЮАС» Владимир Гольмак покинул клуб.
 
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