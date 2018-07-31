Журналист «Беларусь 5» Капуцкий: «В конце августа регламент КХЛ изменится, и белорусы перестанут считаться легионерами»

Журналист «Беларусь 5» Павел Капуцкий сообщил о том, что белорусские хоккеисты могут не считаться легионерами в КХЛ.

«Андрей Стась, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Николай Стасенко, Никита Комаров, Алексей Угаров – ради возможности не считаться легионерами в КХЛ игроки отказываются от сборной Беларуси. При этом для ИИХФ отказ этот ничего не значат. И хоть завтра они могут вернуться в команду. Тем более в конце августа регламент вероятно изменится, и белорусы перестанут быть легионерами», – сказал Капуцкий в эфире «Беларусь 5» .

Напомним, ранее председатель ФХБ Геннадий Савилов сообщил о том, что вопрос о статусе белорусов в КХЛ может быть принят на «высоком государственном уровне».

Геннадий Савилов: «С российской стороны на серьезном государственном уровне было обещано решение вопроса по легионерскому статусу белорусов»