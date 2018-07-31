|
Журналист «Беларусь 5» Капуцкий: «В конце августа регламент КХЛ изменится, и белорусы перестанут считаться легионерами»
31.07.2018 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Беларусь 5» Павел Капуцкий сообщил о том, что белорусские хоккеисты могут не считаться легионерами в КХЛ.
«Андрей Стась, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Николай Стасенко, Никита Комаров, Алексей Угаров – ради возможности не считаться легионерами в КХЛ игроки отказываются от сборной Беларуси. При этом для ИИХФ отказ этот ничего не значат. И хоть завтра они могут вернуться в команду. Тем более в конце августа регламент вероятно изменится, и белорусы перестанут быть легионерами», – сказал Капуцкий в эфире
Напомним, ранее председатель ФХБ Геннадий Савилов сообщил о том, что вопрос о статусе белорусов в КХЛ может быть принят на «высоком государственном уровне».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Беларусь 5» Капуцкий: «В конце августа регламент КХЛ изменится, и белорусы перестанут считаться легионерами»
Журналист «Беларусь 5» Павел Капуцкий сообщил о том, что белорусские хоккеисты могут не считаться легионерами в КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)