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Николай Шпилевский: «Савицкий? Мне сказали, что таких людей не видели в Бундеслиге. У него огромное будущее»
31.07.2018 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский агент Николай Шпилевский поделился об игре полузащитника брестского «Динамо»
«Паша? Я общался с моим сыном, общался и Христосом Пападопулосом. Это вообще легендарный человек. Физиотерапевт, профессор в своем деле. Он
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Николай Шпилевский: «Савицкий? Мне сказали, что таких людей не видели в Бундеслиге. У него огромное будущее»
Известный белорусский агент Николай Шпилевский поделился об игре полузащитника брестского «Динамо» «Паша? Я общался с моим сыном, общался и Христосом...
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