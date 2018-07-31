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Николай Шпилевский: «Савицкий? Мне сказали, что таких людей не видели в Бундеслиге. У него огромное будущее»

31.07.2018 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский агент Николай Шпилевский поделился об игре полузащитника брестского «Динамо»

«Паша? Я общался с моим сыном, общался и Христосом Пападопулосом. Это вообще легендарный человек. Физиотерапевт, профессор в своем деле. Он отработал семь лет в «Шальке», три года в «Штутгарте». Он сказал, что он таких людей в Бундеслиге не видел. Поэтому у Савицкого огромное будущее. Возможно, он будет! Абсолютно! Здесь даже нет никаких вопросов для обсуждения. Что в тренировочном процессе он делает. Это человек инстинкт», – сказал Шпилевский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
 
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Известный белорусский агент Николай Шпилевский поделился об игре полузащитника брестского «Динамо» «Паша? Я общался с моим сыном, общался и Христосом...
 
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