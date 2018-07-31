Захаров о предложении возглавить сборную Беларуси: «Позвонил Басков и предложил подготовить резюме. Какое вам надо резюме?»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о том, что ему не поступало предложений возглавить или войти в тренерский штаб сборной Беларуси.

– Сидоренко справится на посту главного тренера сборной? Ну если его назначал Савилов, то справится. Ну как он не справится? Должен справиться.

– Вас не рассматривали на пост главного тренера сборной?

– Мне Басков Дима позвонил и сказал подготовить резюме. Я думаю, какое вам надо резюме, если «Юность» провела 13 финалов. Для «Юности» и для любого тренера это хороший показатель.

Нет нет. Это исключено. Ни под каким предлогом. Я, честно говоря, и сам не понял, что я делал в сборной на ЧМ-2018. Это было для меня непонятно. Нет. Это исключено. Есть там ребята. Пускай работают. Это хорошие специалисты, у них все получится, – сказал Захаров в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» .