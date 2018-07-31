15-й традиционный турнир-мемориал памяти Якова Маркмана пройдет в Пинске

С 1 по 6 августа в Пинске пройдет Республиканский турнир «Открытое первенство г. Пинска по теннису памяти Я.Ш. Маркмана». Это уже 15-й традиционный турнир-мемориал памяти основателя пинской школы тенниса Якова Маркмана.





В соревновании примут участие юноши и девушки в возрастных категориях до 12, 14, 16 лет (младшая – дети до 12 лет, средняя – 13-14-летние подростки и старшая группа — 15-16-летние юноши и девушки.). Первенство по теннису проходит в категориях 5, 7, 7.

Всего подано свыше 60 заявок молодых теннисистов. 37 из них – пинчане – воспитанники местной СДЮШОР № 2.

Торжественное открытие республиканского турнира «Открытое первенство г. Пинска по теннису памяти Я.Ш. Маркмана» состоится 2 августа в 9.00 на открытых теннисных кортах по адресу: г.Пинск, ул.Панковой, 20а. В этот же день стартуют матчи турнира, которые пройдут на протяжении 4 последующих дней.

Яков Маркман известен как основатель пинской теннисной школы. По инициативе Якова Семеновича (Шепшелевича) в 1956 году в городском парке культуры и отдыха Пинска был построен теннисный корт. В том же году открылось отделение тенниса в ДСШ № 2 Пинского городского отдела образования. Теннисисты Пинска достойно защищали честь города и области на соревнованиях самого высокого уровня.

По информации сайта Пинского горисполкома