Волейболистка «Минчанки» Федоринчик: «Выхожу ли на площадку с мэйкапом? Не буду лукавить, хочется выглядеть неплохо»

Либеро «Минчанки» Елена Федоринчик рассказала о своем отношении к макияжу.

– Тебе встречалась волейболистка, которая выходила на площадку без макияжа? Есть такие?

– Есть такие. И у нас в команде. У каждого свои взгляды на это. Кто-то во благо своего здоровья не хочет наносить химию, тональный крем на свое лицо. Потому что ты потеешь, и это не очень-то приятно.

– Ты выходишь на площадку с мэйкапом?

– Скажу так: все равно есть камеры – не буду лукавить, хочется выглядеть неплохо, – сказала Федоринчик в интервью «Беларусь 5» .