|
Волейболистка «Минчанки» Федоринчик: «Выхожу ли на площадку с мэйкапом? Не буду лукавить, хочется выглядеть неплохо»
01.08.2018 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Либеро «Минчанки» Елена Федоринчик рассказала о своем отношении к макияжу.
– Тебе встречалась волейболистка, которая выходила на площадку без макияжа? Есть такие?
– Есть такие. И у нас в команде. У каждого свои взгляды на это. Кто-то во благо своего здоровья не хочет наносить химию, тональный крем на свое лицо. Потому что ты потеешь, и это не очень-то приятно.
– Ты выходишь на площадку с мэйкапом?
– Скажу так: все равно есть камеры – не буду лукавить, хочется выглядеть неплохо, – сказала Федоринчик в интервью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистка «Минчанки» Федоринчик: «Выхожу ли на площадку с мэйкапом? Не буду лукавить, хочется выглядеть неплохо»
Либеро «Минчанки» Елена Федоринчик рассказала о своем отношении к макияжу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)