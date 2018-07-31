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Ольга Хижинкова: «Марадона будет жить в Бресте. У нас уже люди занимаются обустройством жилья»

01.08.2018 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сказала, что сейчас неизвестно, посетит ли президент клуба Диего Марадона завтрашний выездной матч Лиги Европы против «Атромитоса». 

«Официального подтверждения этим слухам нет. Пока еще не ожидаем (присутствие аргентинца на игре в Греции), не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», – заявила Хижинкова. 

Хижинкова затруднилась назвать дату следующего приезда Марадоны в Беларусь.

«Человек уехал в отпуск, отдыхает… У него множество договоренностей, рабочих отношений помимо «Динамо» контрактов. Конечно, он будет нас держать в курсе и предварительно сообщит о дате приезда, но пока этой даты нет», – сказала Хижинкова.

Пресс-секретарь прокомментировала слухи о том, что для Марадоны приобрели особняк за 20 миллионов долларов под Минском.

«Это фейковая информация, она не соответствует действительности. Он будет жить в Бресте. У нас уже люди занимаются обустройством жилья», – рассказала Хижинкова в интервью РИА Новости

Ранее «Трибуна» уже сообщала, что Марадона посетит матч брестского «Динамо» с «Атромитосом». Позже пресс-служба брестчан подтвердила эту информацию.

 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сказала, что сейчас неизвестно, посетит ли президент клуба Диего Марадона завтрашний выездной матч Лиги...
 
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