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Архитектор проекта стадиона «Динамо»: «Козырек на моих чертежах закрывал все места. Город же настоял на том, чтобы трибуны не были полностью закрыты»
01.08.2018 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Архитектор Александр Елисеев, который разработал проект реконструкции стадиона «Динамо» в интервью
– Как выстраивалась работа с чиновниками?
– Не испытывали больших проблем, шли навстречу друг другу. Заместитель председателя оказался очень хорошим человеком, тепло относился к проектировщикам, соответственно, и со своей стороны мы делали все возможное.
Иногда мы не только предлагали свои идеи, но и требовали. Например, козырек на моих чертежах закрывал все зрительские места. Город же настоял на том, чтобы трибуны не были полностью закрыты. Это было сделано в целях экономии, я такой экономии не понимаю и не приемлю. Считаю, что если решили накрывать козырьком, то делать это нужно по всему стадиону. Несколько раз пытался доказать свою точку зрения, но только получал устный выговор. А раз уже в задании по проектированию прописано «накрыть 70-80 % стадиона», то по факту пришлось выполнять это условие, – сказал Елисеев.
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Архитектор проекта стадиона «Динамо»: «Козырек на моих чертежах закрывал все места. Город же настоял на том, чтобы трибуны не были полностью закрыты»
Архитектор Александр Елисеев, который разработал проект реконструкции стадиона «Динамо» в интервью https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/peretrem/1855892.html рассказал, почему козырек на...
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