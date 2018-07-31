Архитектор проекта стадиона «Динамо»: «Козырек на моих чертежах закрывал все места. Город же настоял на том, чтобы трибуны не были полностью закрыты»

Архитектор Александр Елисеев, который разработал проект реконструкции стадиона «Динамо» в интервью Tribuna.com рассказал, почему козырек на обновленной арене закрывает лишь 70 процентов зрительских мест.

– Как выстраивалась работа с чиновниками?

– Не испытывали больших проблем, шли навстречу друг другу. Заместитель председателя оказался очень хорошим человеком, тепло относился к проектировщикам, соответственно, и со своей стороны мы делали все возможное.

Иногда мы не только предлагали свои идеи, но и требовали. Например, козырек на моих чертежах закрывал все зрительские места. Город же настоял на том, чтобы трибуны не были полностью закрыты. Это было сделано в целях экономии, я такой экономии не понимаю и не приемлю. Считаю, что если решили накрывать козырьком, то делать это нужно по всему стадиону. Несколько раз пытался доказать свою точку зрения, но только получал устный выговор. А раз уже в задании по проектированию прописано «накрыть 70-80 % стадиона», то по факту пришлось выполнять это условие, – сказал Елисеев.