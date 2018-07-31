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Василий Березуцкий: «Гончаренко лично занимается аналитикой, пробует новое, не боится брать наработки других людей – берет отовсюду лучшее»

01.08.2018 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Легендарный центральный защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который недавно завершил карьеру, в интервью «Чемпионату» рассказал о коуче клуба Викторе Гончаренко. 

– Чем крут Гончаренко?

– Своими тактическими схемами – раз. Умением иногда наорать, а иногда подбодрить в нужный момент – два. Он лично занимается аналитикой, пробует новое, не боится брать наработки других людей – берет отовсюду лучшее. В общем, прогрессивный молодой тренер.

Гончаренко кидался водой в перерыве матча в ЦСКА – «Зенит». Как реагировали?

– После Валерия Георгиевича [Газзаева] я не реагирую вообще ни на какие вещи. Что бы человек ни делал — меня ничем не прошибешь. Ну, вода, так вода. Но я говорю про себя. Для ребят это может быть большой эмоциональный заряд, паника.

– А если в вас попадет?

– Пофигу. Сидим дальше, – рассказал Березуцкий.

 
 
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Легендарный центральный защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который недавно завершил карьеру, в интервью «Чемпионату» рассказал о коуче клуба Викторе Гончаренко.
 
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