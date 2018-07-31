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Остроух вернулся в «Минск»
01.08.2018 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Юрий Остроух стал игроком «Минска», сообщает
Сегодня Остроух по обоюдному согласию расторг контракт с минским «Динамо», в котором провел 2,5 года. За это время он сыграл 65 матчей, 3 забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Статистика 30-летнего защитника в нынешнем сезоне
Остроух уже выступал в «Минске» с 2012 по 2015 год. За 120 матчей в форме «горожан» он набрал 18 (9+9) очков по системе «гол+пас».
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Защитник Юрий Остроух стал игроком «Минска», сообщает пресс-служба «горожан».
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