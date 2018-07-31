Остроух вернулся в «Минск»

Защитник Юрий Остроух стал игроком «Минска», сообщает пресс-служба «горожан» .

Сегодня Остроух по обоюдному согласию расторг контракт с минским «Динамо», в котором провел 2,5 года. За это время он сыграл 65 матчей, 3 забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Статистика 30-летнего защитника в нынешнем сезоне здесь .

Остроух уже выступал в «Минске» с 2012 по 2015 год. За 120 матчей в форме «горожан» он набрал 18 (9+9) очков по системе «гол+пас».