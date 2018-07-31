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Сергей Гуренко: «Нет смысла тренировать пенальти. Как можно натренировать психологию? Это либо есть, либо нет»

01.08.2018 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему его команда никогда не отрабатывает пенальти на тренировках.

- Отрабатываете ли на тренировках серию пенальти?

– Нет, никогда не отрабатываем. Как-то один футболист стал после тренировки бить пенальти. Я ему предложил: «Давай за каждое попадание я буду ставить тебе соточку, а ты мне даешь тысячу, если не забиваешь». Он спрашивает: «Как так?». Да вот так. Чтобы отработать пенальти, должен быть фон усталости, соответствующий матчу. К тому же, ты не предугадаешь, сколько зрителей будет на трибунах. И вообще, пенальти — это психология. Как можно натренировать психологию? Это либо есть, либо нет. Нет смысла тренировать пенальти, – сказал Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему его команда никогда не отрабатывает пенальти на тренировках.
 
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