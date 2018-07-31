|
Сергей Гуренко: «Нет смысла тренировать пенальти. Как можно натренировать психологию? Это либо есть, либо нет»
01.08.2018 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему его команда никогда не отрабатывает пенальти на тренировках.
- Отрабатываете ли на тренировках серию пенальти?
– Нет, никогда не отрабатываем. Как-то один футболист стал после тренировки бить пенальти. Я ему предложил: «Давай за каждое попадание я буду ставить тебе соточку, а ты мне даешь тысячу, если не забиваешь». Он спрашивает: «Как так?». Да вот так. Чтобы отработать пенальти, должен быть фон усталости, соответствующий матчу. К тому же, ты не предугадаешь, сколько зрителей будет на трибунах. И вообще, пенальти — это психология. Как можно натренировать психологию? Это либо есть, либо нет. Нет смысла тренировать пенальти, – сказал Гуренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Гуренко: «Нет смысла тренировать пенальти. Как можно натренировать психологию? Это либо есть, либо нет»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему его команда никогда не отрабатывает пенальти на тренировках.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)