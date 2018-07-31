Главный тренер ДАКа: «Тактика на матч с «Динамо»? Победить 3:0, 4:1, 6:2. Мы хотим пройти в следующий раунд, но понимаем, что шансов мало»

Главный тренер словацкого ДАКа Петер Гибалла поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

- Какая тактика будет на ответный матч с «Динамо»?

– Наша тактика победить 3:0 или 4:1, или 6:2, или 7:3. Мы хотим пройти в следующий раунд, но понимаем, что шансов осталось мало. Мы провели в хорошую игру в чемпионате Словакии, выиграли 4:1, что прибавляет позитива. Да и в матче с «Динамо» мы показывали хорошую игру, хоть и проиграли 1:3.

Завтра постараемся больше атаковать, прессинговать, играть в атакующий футбол.

- Два ключевых игрока не смогут сыграть в завтрашнем матче. Это очень ослабит команду?

– Пачинда и Шимчак – это важные игроки нашей команды. Но их есть кем хорошо заявить. У нас все игроки способны хорошо сыграть.

- Наладили ли вы контакт с командой?

– Я не проводил предсезонную подготовку, это накладывает определенный отпечаток на тренировки. Приходится больше работать на тренировках. Я считаю, что у меня хороший контакт с игроками, – сказал Гибалла.