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Главный тренер ДАКа: «Тактика на матч с «Динамо»? Победить 3:0, 4:1, 6:2. Мы хотим пройти в следующий раунд, но понимаем, что шансов мало»
01.08.2018 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер словацкого ДАКа Петер Гибалла поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
- Какая тактика будет на ответный матч с «Динамо»?
– Наша тактика победить 3:0 или 4:1, или 6:2, или 7:3. Мы хотим пройти в следующий раунд, но понимаем, что шансов осталось мало. Мы провели в хорошую игру в чемпионате Словакии, выиграли 4:1, что прибавляет позитива. Да и в матче с «Динамо» мы показывали хорошую игру, хоть и проиграли 1:3.
Завтра постараемся больше атаковать, прессинговать, играть в атакующий футбол.
- Два ключевых игрока не смогут сыграть в завтрашнем матче. Это очень ослабит команду?
– Пачинда и Шимчак – это важные игроки нашей команды. Но их есть кем хорошо заявить. У нас все игроки способны хорошо сыграть.
- Наладили ли вы контакт с командой?
– Я не проводил предсезонную подготовку, это накладывает определенный отпечаток на тренировки. Приходится больше работать на тренировках. Я считаю, что у меня хороший контакт с игроками, – сказал Гибалла.
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Главный тренер ДАКа: «Тактика на матч с «Динамо»? Победить 3:0, 4:1, 6:2. Мы хотим пройти в следующий раунд, но понимаем, что шансов мало»
Главный тренер словацкого ДАКа Петер Гибалла поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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