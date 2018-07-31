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18-летняя Малашко покинула «Цмокi» и перешла в команду NCAA
01.08.2018 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
18-летняя белорусская нападающая Ксения Малашко покинула «Цмокi».
Малашко подписала контракт с баскетбольной командой университета Содружества в Вирджинии.
Команда выступает в высшем дивизионе NCAA.
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18-летняя белорусская нападающая Ксения Малашко покинула «Цмокi».
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