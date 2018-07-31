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Сергей Ташуев: «Шахтеру» нравится играть на больших стадионах. Когда арена заполнена, это вызывает дополнительные эмоции, придает силы команде»

01.08.2018 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против «Леха».

«У нас есть шанс выйти победителями из этого противостояния. Это футбол. Конечно, пропущенный мяч на последних минутах, огорчил нас. Но мы с оптимизмом подходим к ответной встрече.

Нужно отметить, что игра в защите у нас получается лучше, чем в нападении. В обороне проблем нет, но нужно вкладывать больше энергии, чтобы забивать мячи. Только оборона не может выигрывать матчи. При счете 1:0 в первой игре мы продолжали атаковать, но «Лех» нас наказал.

Польский футбол находится на высоком уровне, как сейчас, так и в прошлом. У него сильные традиции. В «Лехе» много хороших игроков.

Конечно, нашей команде нравится играть на больших стадионах. Когда стадион заполнен, это вызывает дополнительные эмоции, придает силы команде. Когда сначала было объявлено, что игра будет проходить на пустом стадионе, нам это не понравилось.

В первом тайме первой игры нам было сложно обороняться против быстрых атак «Леха». Мы оставляли слишком много свободных зон. У нас достаточно напряженный график, поэтому не смогли подготовиться должным образом. Во втором тайме мы ошибки исправили»,- сказал Ташуев.

Напомним, изначально сообщалось, что матч пройдет при пустых трибунах стадиона в Познани, однако позже запрет был снят.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против «Леха».
 
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