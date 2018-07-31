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Лига чемпионов. «Карабах» против «Кукеси», ПАОК в гостях у «Базеля» и другие матчи
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Завершается 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Победитель пары «Кукеси» – «Карабах» в 3-м раунде может сыграть с БАТЭ.
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
-
1 августа, 20.00, «MCH Арена»
Мидтьюлланд –
Хансен, Санне, Святченко, Мунксгор, Хансен, Спарв, Хенде, Огочукву, Поульсен, Викхейм, Онуачу.
Астана –
Эрич, Постников, Шомко, Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер, Маевский, Мужиков, Томасов, Педро Энрике, Кабананга.
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
-
1 августа, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
Карабах –
Вагнер, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Герье, Зубир, Славчев, Гараев, Мичел, Кинтана, Эмегара.
Кукеси –
Фрашери, Румбулаку, Ала, Шамети, Вильям, Мусоли, Дзария, Чюрбья, Кяки, Плаку, Малики.
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
-
1 августа, 20.15, «Сведбанк»
Мальме –
Далин, Нильсен, Сафари, Ларссон, Бенгтссон, Траустасон, Баширу, Кристиансен, Рикс, Страндберг, Розенберг.
ЧФР –
Арлаускис, Камора, Пауло Винисиус, Маня, Кулио, Мурешан, Джокович, Хобан, Дяк, Омрани, Цукудян.
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
-
1 августа, 20.30, «Мариямполес Спорто Центрас»
Судува –
Кардум, Янкаускас, Живанович, Славицкас, Леймонас, Матулявичюс, Шврлюга, Вежявичюс, Финклер, Вербицкас, Сисилья.
Црвена Звезда –
Борян, Савич, Родич, Стойкович, Дегенек, Срнич, Йовичич, Крстичич, Радонич, Бен-Набуан, Милич.
Первый матч – 0:3
Первый матч – 1:2
Первый матч – 0:0
Первый матч – 0:2
Первый матч – 1:3
- Дата проведения
-
31 июля, 20.00, «Шериф»
Шериф –
Пащенко, Посмак, Кристиано, Сушич, Ковачевич, Палич, Капич (Бойчук, 78), Кендыш, Бадибанга (Родригес, 56), Жоалиссон (Балима, 69), Камара.
Шкендия-79 –
Захов, Муслиу, Мурати, Бейтулаи, Адили, Алими, Тотре (Таипи, 84), Сельмани (Чешмеджиев, 90), Эмини (Нафиу, 67), Жуниор, Ибраими.
- Предупреждения:
-
Ковачевич
(8), Тотре
(36), Сельмани
(45), Кендыш
(78), Родригес
(79), Камара
(90), Бейтулаи
(90), Захов
(90).
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
-
31 июля, 20.00, «Тото Тернер»
- Голы:
-
1:0 –
14 Огу,
2:0 –
34, автогол Стоянович,
2:1 –
49 Будимир,
2:2 –
54 Хайрович.
Хапоэль Беер-Шева –
Гореш, Охайон, Битон, Битон, Цедек, Эйнбиндер, Огу, Маман (Эзра, 72), Меликсон (Зрихан, 84), Нвакаэме, Бен Басат (Саар, 76).
Динамо Загреб –
Загорац, Дилавер, Теофиль-Катрин, Леовац, Стоянович, Хайрович (Фиолич, 82), Адеми, Гояк, Оршич, Будимир (Гавранович, 56), Ольмо (Шуньич, 77).
- Предупреждения:
-
Огу
(8), Бен Басат
(21), Эйнбиндер
(30), Леовац
(39), Адеми
(68), Маман
(68), Меликсон
(83).
Первый матч – 0:5
- Дата проведения
-
31 июля, 21.30, «Городской стадион Трнава»
- Гол:
-
0:1 –
63 Астиц.
Спартак Трнава –
Худы, Грешшак, Тот, Годал, Йирка, Слобода (Власко, 76), Рада, Кадлец, Грендель (Мизенбек, 70), Чонка, Эго (Гладик, 90).
Легия –
Маляж, Паздан (Карлитос, 53), Астиц, Глоушек, Вешович, Радович (Кафу, 46), Антолич, Кухарчик, Мончиньски (Хямяляйнен, 80), Ветеска, Канте.
- Предупреждения:
-
Вешович
(25), Тот
(60), Антолич
(81), Власко
(90).
- Удаления:
-
Вешович
(37), Антолич
(85).
Первый матч – 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
Статистика Лиги чемпионов
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Завершается 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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