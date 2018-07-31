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Лига чемпионов. «Карабах» против «Кукеси», ПАОК в гостях у «Базеля» и другие матчи

01.08.2018 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершается 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Победитель пары «Кукеси» – «Карабах» в 3-м раунде может сыграть с БАТЭ.

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Мидтьюлланд Дания – Астана Казахстан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 августа, 20.00, «MCH Арена»
Онлайн матча
МидтьюлландХансен, Санне, Святченко, Мунксгор, Хансен, Спарв, Хенде, Огочукву, Поульсен, Викхейм, Онуачу.
АстанаЭрич, Постников, Шомко, Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер, Маевский, Мужиков, Томасов, Педро Энрике, Кабананга.

Первый матч – 1:2

Карабах Азербайджан – Кукеси Албания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 августа, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
Онлайн матча
КарабахВагнер, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Герье, Зубир, Славчев, Гараев, Мичел, Кинтана, Эмегара.
КукесиФрашери, Румбулаку, Ала, Шамети, Вильям, Мусоли, Дзария, Чюрбья, Кяки, Плаку, Малики.

Первый матч – 0:0

Мальме Швеция – ЧФР Румыния
Дата проведения
1 августа, 20.15, «Сведбанк»
Онлайн матча
МальмеДалин, Нильсен, Сафари, Ларссон, Бенгтссон, Траустасон, Баширу, Кристиансен, Рикс, Страндберг, Розенберг.
ЧФРАрлаускис, Камора, Пауло Винисиус, Маня, Кулио, Мурешан, Джокович, Хобан, Дяк, Омрани, Цукудян.

Первый матч – 1:0

Судува Литва – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
1 августа, 20.30, «Мариямполес Спорто Центрас»
Онлайн матча
СудуваКардум, Янкаускас, Живанович, Славицкас, Леймонас, Матулявичюс, Шврлюга, Вежявичюс, Финклер, Вербицкас, Сисилья.
Црвена ЗвездаБорян, Савич, Родич, Стойкович, Дегенек, Срнич, Йовичич, Крстичич, Радонич, Бен-Набуан, Милич.

Первый матч – 0:3

Базель Швейцария – ПАОК Греция
Дата проведения
1 августа, 21.00, «Санкт-Якоб Парк»
Онлайн матча

Первый матч – 1:2

Видеотон Венгрия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
1 августа, 21.00, «Панчо-Арена»
Онлайн матча

Первый матч – 0:0

Штурм Австрия – Аякс Голландия
Дата проведения
1 августа, 21.30, «Либенау»
Онлайн матча

Первый матч – 0:2

Русенборг Норвегия – Селтик Шотландия
Дата проведения
1 августа, 21.45, «Леркендаль»
Онлайн матча

Первый матч – 1:3

Шериф Молдова – Шкендия-79 Македония 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
31 июля, 20.00, «Шериф»
Онлайн матча
ШерифПащенко, Посмак, Кристиано, Сушич, Ковачевич, Палич, Капич (Бойчук, 78), Кендыш, Бадибанга (Родригес, 56), Жоалиссон (Балима, 69), Камара.
Шкендия-79Захов, Муслиу, Мурати, Бейтулаи, Адили, Алими, Тотре (Таипи, 84), Сельмани (Чешмеджиев, 90), Эмини (Нафиу, 67), Жуниор, Ибраими.
Предупреждения:
Ковачевич (8), Тотре (36), Сельмани (45), Кендыш (78), Родригес (79), Камара (90), Бейтулаи (90), Захов (90).

Первый матч – 0:1

Хапоэль Беер-Шева Израиль – Динамо Загреб Хорватия 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
31 июля, 20.00, «Тото Тернер»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 14 Огу, 2:0 – 34, автогол Стоянович, 2:1 – 49 Будимир, 2:2 – 54 Хайрович.
Хапоэль Беер-ШеваГореш, Охайон, Битон, Битон, Цедек, Эйнбиндер, Огу, Маман (Эзра, 72), Меликсон (Зрихан, 84), Нвакаэме, Бен Басат (Саар, 76).
Динамо ЗагребЗагорац, Дилавер, Теофиль-Катрин, Леовац, Стоянович, Хайрович (Фиолич, 82), Адеми, Гояк, Оршич, Будимир (Гавранович, 56), Ольмо (Шуньич, 77).
Предупреждения:
Огу (8), Бен Басат (21), Эйнбиндер (30), Леовац (39), Адеми (68), Маман (68), Меликсон (83).

Первый матч – 0:5

Спартак Трнава Словакия – Легия Польша 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
31 июля, 21.30, «Городской стадион Трнава»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 63 Астиц.
Спартак ТрнаваХуды, Грешшак, Тот, Годал, Йирка, Слобода (Власко, 76), Рада, Кадлец, Грендель (Мизенбек, 70), Чонка, Эго (Гладик, 90).
ЛегияМаляж, Паздан (Карлитос, 53), Астиц, Глоушек, Вешович, Радович (Кафу, 46), Антолич, Кухарчик, Мончиньски (Хямяляйнен, 80), Ветеска, Канте.
Предупреждения:
Вешович (25), Тот (60), Антолич (81), Власко (90).
Удаления:
Вешович (37), Антолич (85).

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское

Статистика Лиги чемпионов

 
 
Ссылка на источник 49
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Завершается 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
 
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