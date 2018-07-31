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Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030
01.08.2018 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольная ассоциация Англии готовит заявку на проведение чемпионата мира.
По информации Sky Sports, Англия хочет провести турнир в 2030 году.
В Англии проводился ЧМ-1966, он стал единственным победным в истории для англичан.
Футбольная ассоциация Северной Ирландии уже высказала позицию по поводу инициативы английских коллег: «Мы поддержали бы любую заявку, которая привела бы чемпионат мира в Северную Ирландию».
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Футбольная ассоциация Англии готовит заявку на проведение чемпионата мира.
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