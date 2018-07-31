Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Футбольная ассоциация Англии готовит заявку на проведение чемпионата мира.

По информации Sky Sports, Англия хочет провести турнир в 2030 году.

В Англии проводился ЧМ-1966, он стал единственным победным в истории для англичан.

Футбольная ассоциация Северной Ирландии уже высказала позицию по поводу инициативы английских коллег: «Мы поддержали бы любую заявку, которая привела бы чемпионат мира в Северную Ирландию».