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Футболисты БАТЭ вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
01.08.2018 20:51 — Новости Спорта | БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч финский ХИК, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Хельсинки чемпионы Беларуси выиграли со счетом 2:1. Неделю назад соперники сыграли вничью 0:0.
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч финский ХИК, сообщает...
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