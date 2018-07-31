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Сан-Хосе (WTA). Второй круг. Лапко играет с Коллинс, Азаренко – с Мугурусой

01.08.2018 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В главном матче второго круга турнира в Калифорнии встретятся экс-первые ракетки мира Гарбинье Мугуруса (7, WTA) и Виктория Азаренко (108). Вера Лапко (69) встретится с американкой Коллинс (42).

Сетка здесь.

Mubadala Silicon Valley Classic

Сан-Хосе, США

30 июля – 5 августа 2018

Premier

Призовой фонд – 799 000 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Даниэль Коллинс (США)  Вера Лапко (Беларусь)
Дата проведения
1 августа, 21.00
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
2 августа, 03.00
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Хорватия)  Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
2 августа, 18.00
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Хизер Уотсон (Великобритания)
Дата проведения
2 августа, 18.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Эшли Кратцер (США)
6:2|0:0
Дата проведения
1 августа, 19.19
Онлайн матча

 

Михаэла Бузарнеску (Румыния)  Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
2 августа, 18.00
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Тимеа Бабош (Венгрия)
Дата проведения
2 августа, 18.00
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  София Кенин (США)
Дата проведения
1 августа, 23.05
Онлайн матча

 

 
 
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В главном матче второго круга турнира в Калифорнии встретятся экс-первые ракетки мира Гарбинье Мугуруса (7, WTA) и Виктория Азаренко (108).
 
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