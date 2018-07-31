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Сан-Хосе (WTA). Второй круг. Лапко играет с Коллинс, Азаренко – с Мугурусой
01.08.2018 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В главном матче второго круга турнира в Калифорнии встретятся экс-первые ракетки мира Гарбинье Мугуруса (7, WTA) и Виктория Азаренко (108). Вера Лапко (69) встретится с американкой Коллинс (42).
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Mubadala Silicon Valley Classic
Сан-Хосе, США
30 июля – 5 августа 2018
Premier
Призовой фонд – 799 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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В главном матче второго круга турнира в Калифорнии встретятся экс-первые ракетки мира Гарбинье Мугуруса (7, WTA) и Виктория Азаренко (108).
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