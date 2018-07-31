Алексей Бага: «Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат матча с финским ХИКом (2:1).

– Забить на выезде, причем как можно быстрее, было частью нашего плана. Мы это выполнили. И в дальнейшем нам стало легче. Психологическое преимущество находилось на нашей стороне.

- Были ли удивлены, что ваша команда так рано сделала счет 2:0?

– Нет. БАТЭ имеет очень большой опыт выступлений в еврокубках, в том числе на выезде. Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния.

- Что можете сказать о сопернике?

– Сильная команда. Хорошие игроки, чемпионы Финляндии. Нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сделать шаг в следующий раунд Лиги чемпионов, — цитирует Багу официальный сайт БАТЭ .

Лига чемпионов. БАТЭ сыграет с «Карабахом» в 3-м квалификационном раунде

ХИК нанес в два раза больше ударов, чем БАТЭ. Владение мячом – 69 на 31 в пользу финнов

БАТЭ прошел ХИК всего с двумя ударами в створ. Что команду ждет дальше?