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Алексей Бага: «Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния»

01.08.2018 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат матча с финским ХИКом (2:1).

– Забить на выезде, причем как можно быстрее, было частью нашего плана. Мы это выполнили. И в дальнейшем нам стало легче. Психологическое преимущество находилось на нашей стороне.

- Были ли удивлены, что ваша команда так рано сделала счет 2:0?

– Нет. БАТЭ имеет очень большой опыт выступлений в еврокубках, в том числе на выезде. Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния.

- Что можете сказать о сопернике?

– Сильная команда. Хорошие игроки, чемпионы Финляндии. Нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сделать шаг в следующий раунд Лиги чемпионов, — цитирует Багу официальный сайт БАТЭ.

Лига чемпионов. БАТЭ сыграет с «Карабахом» в 3-м квалификационном раунде

ХИК нанес в два раза больше ударов, чем БАТЭ. Владение мячом – 69 на 31 в пользу финнов

БАТЭ прошел ХИК всего с двумя ударами в створ. Что команду ждет дальше?

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат матча с финским ХИКом (2:1).
 
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