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Алексей Бага: «Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния»
01.08.2018 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат матча с финским ХИКом (2:1).
– Забить на выезде, причем как можно быстрее, было частью нашего плана. Мы это выполнили. И в дальнейшем нам стало легче. Психологическое преимущество находилось на нашей стороне.
- Были ли удивлены, что ваша команда так рано сделала счет 2:0?
– Нет. БАТЭ имеет очень большой опыт выступлений в еврокубках, в том числе на выезде. Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния.
- Что можете сказать о сопернике?
– Сильная команда. Хорошие игроки, чемпионы Финляндии. Нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сделать шаг в следующий раунд Лиги чемпионов, — цитирует Багу
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Алексей Бага: «Я был полностью уверен в своих ребятах и в благоприятном для нас исходе противостояния»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат матча с финским ХИКом (2:1).
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