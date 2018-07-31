Сергей Ковальчук: «Приехали в Грецию за положительным результатом и с уверенностью, что пройдем в следующий раунд»

Тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук перед ответной игрой с «Атромитосом» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что команда пройдет в следующий раунд.

– Прежде всего, отталкиваясь от игры в Бресте, хочется увидеть футбол, который наша команда показывала до первого пропущенного гола. Это была игра без шансов для соперника. Понятно, что итоговый счет 4:3, пусть и победный, нас не устроил. В любом случае, мы приехали сюда за положительным результатом и с уверенностью, что пройдем в следующий раунд.

В первой игре «Атромитос» агрессивно провел концовку, забил три гола. Мы проанализировали этот матч и сделали выводы. Наши футболисты и болельщики жаждут пройти в следующий раунд.

Всегда тяжело играть в жаркую погоду, но у нас в Бресте последние несколько дней также была жара, поэтому времени на адаптацию не понадобится, – сказал Ковальчук.

Матч «Атромитос» – «Динамо» Брест состоится 2 августа в 20:15 по белорусскому времени. В первом матче сильнее оказались брестчане – 4:3.