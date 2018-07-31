ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Стасевич: «Карабах» – крепкая команда с квалифицированными легионерами. Но, думаю, все нам по силам»

01.08.2018 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал результат матча против ХИКа (2:1), а также поделился ожиданиями от противостояния с «Карабахом».

– Очень энергозатратный поединок. Тем не менее испытываю удовлетворение, поскольку мы взяли верх и прошли в следующий раунд.

Считаю, и до матча какое-то психологическое преимущество находилось на нашей стороне, учитывая 0:0 на «Борисов-Арене» неделю назад. Забей мы в Хельсинки даже один мяч, и у ХИКа появлялось бы много проблем. А мы сегодня отличились дважды, до предела усложнив задачу соперникам. Конечно, огорчает, что еще до перерыва пропустили, отдали инициативу хозяевам, которые имели несколько стопроцентных моментов. Но мы терпели, работали. И чем ближе был финальный свисток, тем нам становилось проще.

Мы третий раз за два года одерживаем победы на выезде после домашних ничьих. Сложно сказать, почему так получается. В принципе для меня не столь важно, где выигрывать. Главное, чтобы БАТЭ пробивался дальше.

Рад, что активно поучаствовал в обоих взятиях финских ворот. В первом случае совершил подачу – и мяч, попав в оппонента, залетел в сетку. Здесь больше повезло. А вот спустя пару минут мы организовали хорошую контратаку. Я мог отпасовать Мирко Иваничу, однако решил самостоятельно завершать эпизод. Если забил, значит, поступил правильно.

Скоро начнем готовиться к «Карабаху». Знаю, он в прошлом году выступал в групповой стадии Лиги чемпионов. Крепкая команда с квалифицированными легионерами. Но, думаю, все нам по силам, – цитирует Стасевича официальный сайт БАТЭ.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал результат матча против ХИКа (2:1), а также поделился ожиданиями от противостояния с «Карабахом».
 
Новости дня
Новости спорта
 
International Champions Cup. «Арсенал» встречается с «Челси», «Бенфика» против «Лиона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика