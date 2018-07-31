Игорь Стасевич: «Карабах» – крепкая команда с квалифицированными легионерами. Но, думаю, все нам по силам»

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал результат матча против ХИКа (2:1), а также поделился ожиданиями от противостояния с «Карабахом».

– Очень энергозатратный поединок. Тем не менее испытываю удовлетворение, поскольку мы взяли верх и прошли в следующий раунд.

Считаю, и до матча какое-то психологическое преимущество находилось на нашей стороне, учитывая 0:0 на «Борисов-Арене» неделю назад. Забей мы в Хельсинки даже один мяч, и у ХИКа появлялось бы много проблем. А мы сегодня отличились дважды, до предела усложнив задачу соперникам. Конечно, огорчает, что еще до перерыва пропустили, отдали инициативу хозяевам, которые имели несколько стопроцентных моментов. Но мы терпели, работали. И чем ближе был финальный свисток, тем нам становилось проще.

Мы третий раз за два года одерживаем победы на выезде после домашних ничьих. Сложно сказать, почему так получается. В принципе для меня не столь важно, где выигрывать. Главное, чтобы БАТЭ пробивался дальше.

Рад, что активно поучаствовал в обоих взятиях финских ворот. В первом случае совершил подачу – и мяч, попав в оппонента, залетел в сетку. Здесь больше повезло. А вот спустя пару минут мы организовали хорошую контратаку. Я мог отпасовать Мирко Иваничу, однако решил самостоятельно завершать эпизод. Если забил, значит, поступил правильно.

Скоро начнем готовиться к «Карабаху». Знаю, он в прошлом году выступал в групповой стадии Лиги чемпионов. Крепкая команда с квалифицированными легионерами. Но, думаю, все нам по силам, – цитирует Стасевича официальный сайт БАТЭ .