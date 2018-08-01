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Игуаин и Кальдара завтра утром пройдут медосмотр в «Милане»

01.08.2018 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара крайне близки к тому, чтобы покинуть «Ювентус».

Оба футболиста завтра утром пройдут медицинское обследование перед переходом в «Милан». 

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец будет арендован «россонери» за 18 миллионов евро с обязательством выкупа за 36 миллионов.

Кальдара перейдет в «Милан» в обмен на защитника Леонардо Бонуччи.

 
 
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Нападающий Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара крайне близки к тому, чтобы покинуть «Ювентус».
 
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