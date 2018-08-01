Игуаин и Кальдара завтра утром пройдут медосмотр в «Милане»

Нападающий Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара крайне близки к тому, чтобы покинуть «Ювентус».

Оба футболиста завтра утром пройдут медицинское обследование перед переходом в «Милан».

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец будет арендован «россонери» за 18 миллионов евро с обязательством выкупа за 36 миллионов.

Кальдара перейдет в «Милан» в обмен на защитника Леонардо Бонуччи.