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Денис Щербицкий: «Скажу честно: у меня не возникало ни тени сомнения в исходе противостояния. Всегда верю в себя, в пацанов, в команду»

01.08.2018 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал результат матча с ХИКом (2:1).

– Главное, что мы прошли дальше. Это дорогого стоит. Сегодня было трудно. Финны больше контролировали мяч, нагнетали давление. Благодарен партнерам за то, что выдержали. Конечно, мы знали: соперник очень непростой. И после «сухой» ничьей в Борисове все фактически начиналось заново.

Что с нами произошло при счете 2:0? Думаю, слишком глубоко сели в оборону. Оттого и получали моменты у своей штрафной. В эпизоде с голом ХИКа я перебирал ногами, но чуть не хватило, чтобы достать мяч. Зато в следующей похожей ситуации удалось выручить.

Погода в Хельсинки, конечно, чересчур теплая. Когда вышел на разминку, быстро почувствовал дискомфорт. Искусственное поле, духота, ветра нет. Уже к перерыву все ребята были красными. Хотя, понятно, и для хозяев условия являлись аналогичными. Выбирать не приходилось – требовалось идти и играть.

Скажу честно: у меня не возникало ни тени сомнения в исходе противостояния. Всегда верю в себя, в пацанов, в команду! Кстати, хотелось бы поблагодарить болельщиков, приехавших поддержать БАТЭ! Прекрасно их слышали на протяжении всей встречи, – сказал Щербицкий.

БАТЭ прошел ХИК всего с двумя ударами в створ. Что команду ждет дальше?

 
 
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