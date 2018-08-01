ЧЕ-2018 (U-18). Дивизион B. Беларусь разгромила Румынию и в 1/4 финала сыграет с Эстонией

Сборная Беларуси U-18 провела заключительный матч группового этапа на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы U-18

Дивизион B

Cкопье, Македония

Группа A

Румыния – Беларусь 69:97 (10:29, 24:24, 15:29, 20:15)

Положение команд в группе A: Португалия – 4-1, Беларусь – 4-1, Норвегия – 3-2, Польша – 2-3, Румыния – 2-3, Швейцария – 0-5.

В четвертьфинале сборной Беларуси будет противостоять Эстония, которая не потерпела ни одного поражения в Группе В. Игра состоится 3 августа.

В элитный дивизион ЧЕ выйдут команды, которые займут на турнире 1-3 места.