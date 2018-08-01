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Лига Европы. 2-й раунд. Ответные матчи. Минское «Динамо» принимает ДАК, «Шахтер» в гостях у «Леха», брестское «Динамо» против «Атромитоса»

02.08.2018 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня белорусские клубы проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Динамо Минск Беларусь – ДАК Словакия
Дата проведения
2 августа, 19.00, «Динамо»
Онлайн матча

Первый матч – 3:1.

Прямая трансляция: Беларусь 5

Атромитос Греция – Динамо Брест Беларусь
Дата проведения
2 августа, 20.15, «Перистериу»
Онлайн матча

Первый матч – 3:4.

Лех Польша – Шахтер Беларусь
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Городской стадион Познань»
Онлайн матча

Первый матч – 1:1.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня белорусские клубы проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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