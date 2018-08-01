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Лига Европы. 2-й раунд. Ответные матчи. Минское «Динамо» принимает ДАК, «Шахтер» в гостях у «Леха», брестское «Динамо» против «Атромитоса»
02.08.2018 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусские клубы проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
Первый матч – 3:1.
Прямая трансляция: Беларусь 5
Атромитос Греция – Динамо Брест Беларусь
Первый матч – 3:4.
Первый матч – 1:1.
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Лига Европы. 2-й раунд. Ответные матчи. Минское «Динамо» принимает ДАК, «Шахтер» в гостях у «Леха», брестское «Динамо» против «Атромитоса»
Сегодня белорусские клубы проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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