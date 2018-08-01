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Лапко выбыла, Азаренко вышла в четвертьфинал
02.08.2018 07:10 — Новости Спорта | БT
А вот Виктория Азаренко не заметила сопротивления 19-летней россиянки Анны Блинковой, которая в рейтинге была на 7 строк выше белоруски. Матч продолжался меньше часа и закончился более чем уверенной победой Виктории 6:1, 6:0. В матче за выход в полуфинал Азаренко встретится с обидчицей Веры Лапко - американкой Коллинз.
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На теннисном турнире в американском Сан-Хосе белоруски провели матчи 1/8. Вчера поздно вечером Вера Лапко не справилась с одной из хозяек кортов Дэниэл Роуз Коллинз...
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