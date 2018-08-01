В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три белорусских клуба сегодня будут бороться за право выхода в следующую стадию футбольной Лиги Европы На обновленном стадионе "Динамо" "Динамо-Минск" будет принимать словацкий ДАК. На выезде, напомним, в первом матче 2-го раунда квалификации турнира команда Сергея...

В 20:15 обладатель Кубка Беларуси - "Динамо-Брест" - начнет встречу в гостях против греческого "Атромитоса". Неделей ранее до 70-й минуты брестчане вели 4:0, но умудрились за 15 минут в концовке матча пропустить трижды. Итог 4:3. Для выхода в следующий раунд "Динамо-Брест" устроит или победа, или ничья.