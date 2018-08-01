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БАТЭ – «Карабах». Первый матч пройдет 7 августа в Баку, игра в Борисове состоится 14 августа

02.08.2018 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Первый поединок состоится во вторник, 7 августа, — в Баку, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по белорусскому времени.

Ответную встречу примет «Борисов-Арена» — во вторник, 14 августа. Начало в 20.00.

Стасевич – сейчас лучший футболист Беларуси. По некоторым игрокам БАТЭ матч с ХИКом оставил вопросы

 
 
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В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с азербайджанским «Карабахом».
 
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