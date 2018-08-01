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БАТЭ – «Карабах». Первый матч пройдет 7 августа в Баку, игра в Борисове состоится 14 августа
02.08.2018 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с азербайджанским «Карабахом».
Первый поединок состоится во вторник, 7 августа, — в Баку, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по белорусскому времени.
Ответную встречу примет «Борисов-Арена» — во вторник, 14 августа. Начало в 20.00.
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В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с азербайджанским «Карабахом».
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