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Главный тренер «Атромитоса»: «Нужно продолжить наше противостояние с брестским «Динамо» с 70-й минуты первой игры»

02.08.2018 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Атромитоса» Дамир Канади поделился ожиданиями от ответной встречи с брестским «Динамо».

«Нас ожидает очень важный матч против брестского «Динамо». Ждем эту игру с нетерпением. Хотим продолжить борьбу в Лиге Европы в третьем раунде. Нам нужно продолжить наше противостояние с «Динамо» с 70-й минуты первой игры. Важно, что мы смогли забить 3 мяча в концовке той встречи.

Мы проанализировали свои ошибки в первой игре, сделали выводы. Наши болельщики станут нашим 12-м игроком, которые должны помочь нам пройти в брестчан.

Не думаю, что тактика «Динамо» сильно изменится перед ответной встречей. Они хорошо смотрелись в прошлой игре», – сказал Канади.

Матч «Атромитос» – «Динамо» Брест состоится сегодня в 21.45 по белорусскому времени.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Атромитоса» Дамир Канади поделился ожиданиями от ответной встречи с брестским «Динамо».
 

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