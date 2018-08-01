«Андерлехт» принял предложения «Локо» и «Ньюкасла» по форварду сборной Швеции Телину

может пополниться нападающим «Андерлехта» Исааком Телиным.

По информации HLN, бельгийский клуб принял предложения железнодорожников, а также по трансферу форварда.

Сумма трансфера составит около 5-6 миллионов евро.

Телин перешел в «Андерлехт» в 2017 году из . В прошлом сезоне он играл в аренде за «Васланд-Беверен», где забил 19 мячей в 33 матчах.

Игрок также попал в окончательную заявку сборной Швеции на .