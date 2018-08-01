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«Андерлехт» принял предложения «Локо» и «Ньюкасла» по форварду сборной Швеции Телину
02.08.2018 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации HLN, бельгийский клуб принял предложения железнодорожников, а также
Сумма трансфера составит около 5-6 миллионов евро.
Телин перешел в «Андерлехт» в 2017 году из
Игрок также попал в окончательную заявку сборной Швеции на
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«Локомотив» может пополниться нападающим «Андерлехта» Исааком Телиным.
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